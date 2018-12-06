إتفاقية تعاون بين الدفاع المدني والجامعة الأميركية ببيروت تعزيزا لقدرات المسعفين

نوّه المدير العام للمديرية العامة للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، خلال إبرام اتفاقية تعاون بين المديرية و​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​، إلى أنّ "يدًا بيد تبدأ مسيرة التعاون في ما بيننا تحت شعار "تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين عند تعرّضهم لأي حادث يستدعي تدخّلًا عاجلًا تمهيدًا لخضوعهم لعلاجٍ استشفائي".

وركّز على أنّ "النهوض بمهمات الإسعاف إلى مستويات احترافية يحتلّ حيّزًا بالغ الأهمية ضمن قائمة أهداف ​المديرية العامة للدفاع المدني​، لذا وضعت إتفاقية التعاون مع المركز الطبي في الجامعة الأميركية لإرساء بنود خطة عمل تكفل تنظيم دورات تدريبية مكثّفة تسهم في تبادل الخبرات بين مجموعة من أطباء المركز والمسعفين في ​الدفاع المدني​، وصولًا إلى إعداد فريق متخصّص في مجال تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، لتمكينهم من الوصول إلى المستشفى محصّنين بأعلى درجات الحماية ووفقًا لشروط العناية الّتي ينصّ عليها طب الطوارئ والمعتمدة عالميًّا".

وأوضح خطار أنّ "المديرية العامة للدفاع المدني قد بدأت رحلة التطوّر والتقدّم بغية الإرتقاء إلى المستوى المطلوب توازيًا مع المهمّات الملقاة على عاتقها، وسنعمل على تذليل العقبات كافّة لاستكمال مشاريع الإنماء الّتي تشرّف أبناء هذا الجهاز وتزيدهم فخرًا بالاتنماء إليه".

أمّا بيطار فأكّد أنّ "​الجامعة الاميركية​ هي في منتهى الحرص على التعاون مع المؤسسات الّتي تشبهها والّتي تعنى بخدمة المواطن، ونحن متحمّسون لما ستوفّره هذه الإتفاقية من خدمات للمواطنين ولمساهمتها في إضاءة نور وسط الظلمات".

وتنصّ الإتفاقية على أن "يقدّم المركز الطبي من خلال قسم الطوارئ فيه خدمات استشارية لتقييم الإحتياجات لأنشطة الخدمات الطبية الطارئة للدفاع المدني، الّتي ستشكّل خارطة طريق لتنسيق مستقبلي يتضمّن أنشطة تعليمية، معايير عمليات، بروتوكولات علاج عيادي طبي سابق لدخول المستشفى، تطويرًا للموارد البشرية، تطويرًا لبرامج الجودة، منح شهادات للمسعفين واعتمادهم، وتوجيهًا طبيًّا لأنشطة الخدمات الطارئة".