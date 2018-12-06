قمر الدين عرض مع وفد الغذاء العالمي في الشمال لمشاريع وأنشطة البرنامج

أعلن وفد برنامج الغذاء العالمي في ​الشمال​، عقب زيارته رئيس بلدية ​طرابلس​ ​أحمد قمرالدين​، في مكتبه في القصر البلدي، أنّ "المنظمة الدولية للأغذية موجودة في ​لبنان​ منذ عام 2012، وهي تعمل استجابة للأزمات وتقدّم وجبات غذائية للمدارس، وتسعى إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز المرونة وخلق نشاطات للدعم في المجتمعات الفقيرة ودعم الأشخاص الأكثر حاجة والوصول إلى حاجتهم الغذائية الأساسية".

ولفت إلى "أنّهم يعملون أيضًا على تنمية ودعم نشاطات مؤسساتية يستفيد من تقديماتها الغذائية ​النازحون السوريون​ بالتعاون والتنسيق مع ​وزارة الشؤون الإجتماعية​".

من ثمّ، التقى قمرالدين ممثّل "نادي الغزال للفروسية" باسم السعودي، الّذي تحدّث عن مبادرة النادي برئاسة مهند دبوسي لدعم الشرطة البيئة، ولفت إلى أنّ "النادي يضمّ فروعًَا للفروسية و​الدراجات الهوائية​ والنارية".

والتقى أيضًا المجلس التنفيذي لنقابة عمال بلدية طرابلس، وجرى عرض لمواضيع وحقوق العمال، ومنها ​سلسلة الرتب والرواتب​ وموضوع الأربعين بالمئة والمساعدات المرضية ومذكّرات الحسم الّتي تطال العمال.

ووعد قمرالدين، الوفد بـ"متابعة مطالب العمال المحقّة، وسيتمّ عرض الأربعين بالمئة في أوّل جلسة للمجلس البلدي".