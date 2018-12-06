سفارة بريطانيا تحتفل بعيد منح تشيفننغ الـ35 لخريجي جامعات بريطانيا

رحب السفير البريطاني في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​ بضيوفه في دارته في ​اليرزة​ للاحتفال بمرور 35 عاماً على منحة تشيفننغ الجامعية و​السنة​ الثانية على إطلاق جمعية الخريجين اللبنانيين من جامعات ​بريطانيا​.

وأكد رامبلنغ "اننا نحتفل هذا المساء بمرور 35 عاماً على منح تشيفننغ الجامعية الرفيعة المستوى - للدراسات العليا في ​المملكة المتحدة​ لمدة عام والممولة بالكامل. وقد استفاد من هذا البرنامج منذ العام 1983 أكثر من 190 لبنانياً يتمتعون بروح قيادية بارزة، معظمهم يعملون جاهدين لبناء لبنان يطمحون إليه"، مشيراً الى أنه "تزامن الحفل اليوم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لفقدان زميلتنا وصديقتنا العزيزة ريبيكا دايكس. ولكن يسعدني أن أقول أنّ الحائزة على منحة تشيفننغ السنوية بإسم ريبيكا هي حالياً في المملكة المتحدة تتابع دراسة الماجيستير في مجال الأطفال و​الشباب​ و​التنمية الدولية​".

وتوجه الى الخريجين "أننا فخورون بأنكم اخترتم بريطانيا – حيث توجد أكثر ​الجامعات​ المرموقة عالمياً – لمتابعة دراستكم فيها. جميعكم يمثل حاضر لبنان ومستقبله، وأنتم مثال لأفضل ما تقدًّمه بلادكم. لا أحد يعرف لبنان أكثر منكم، وأنا هنا لأستمع، وأتعلم، قد نتفق أو نختلف أحياناً، لكنني أريد الاستماع الى آرائكم حول إمكانية دعم المملكة المتحدة للبنان أكثر"، مؤكداً أن "وجودكم هنا في لبنان هو لأنكم تؤمنون ببلدكم ومستقبله. فمن خلال وقتكم، وأحلامكم، وطاقتكم، وشغفكم، وتصميمكم لبناء "لبنانكم" أنتم تساهمون بعدة طرق بشراكة بريطانيا مع لبنان لاستقراره وأمنه وازدهاره".

كما أطلع السفير رامبلنغ ضيوفه على المؤتمر الاستثماري اللبناني-البريطاني الذي سينعقد في لندن الأسبوع المقبل برئاسة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، مركزاً على العلاقات التجارية القوية بين بريطانيا ولبنان، الذي سيضع لبنان على الخريطة الاستثمارية.