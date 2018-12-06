الأشقر: بدء العمل بإنارة اوتوستراد المتن السريع الشريان الأساس في القضاء

أعلن رئيس إتحاد نقابات ​المؤسسات السياحية​ ومجلس بلدية ​برمانا​ ​بيار الأشقر​ "بدء العمل في إنارة ​اوتوستراد المتن​ السريع"، مهنئا "أبناء المتن الأوسط" على ذلك، موضحا أنه "سينتهي بعد ثلاثة أشهر".

ولفت الأشقر الى أن "اوتوستراد المتن السريع هو شريان الاساس في ​قضاء المتن​، والذي يصل ساحل ​القضاء​ بوسطه وأعاليه وبالبقاع وهو يمتد من ​نهر الموت​ الى ​بعبدات​، مرورا طبعا ببرمانا مدينة الاصطياف بامتياز، وعلى الرغم من ذلك، تهيمن عليه الظلمة ما يجعل المرور عليه خطرا في الليل".

وأشار الى انه "منذ أكثر من عقد نطالب المراجع المختصة بإنارة الخط السريع الذي يؤدي الى منطقة برمانا والكل يعلم النمو والإزدهار الذين شهدتهما برمانا منذ أكثر من خمس سنوات، حيث استقطبت صيف 2018 حوالي 600,000 زائر وشكت الأكثرية منهم من الظلام و​حوادث السير​ والخوف من هذا الظلام. وقد تبنى هذا المطلب، النائب ​ابراهيم كنعان​ مشكورا على لفتته هذه".