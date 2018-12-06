"منتدى شباب العالم" يشارك فى مؤتمر "أفريقيا 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك منتدى شباب العالم 2018، في فاعليات مؤتمر أفريقيا 2018، من خلال دعوة 100 من رواد الأعمال فى إفريقيا للحضور والمشاركة في يوم شباب رواد الأعمال (YED)، والذى يوفر للشباب الصاعد فى القارة فرصة عرض أفكارهم وسط حضور متنوع من المستثمرين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم عن طريق المشاركة في بعض ورش العمل.

وتأتي هذه الدعوة تنفيذًا للتوصية الخاصة بريادة الأعمال- والتي جاءت ضمن التوصيات النهائية لمنتدي شباب العالم ٢٠١٨- والتى نصت على توجيه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية للعمل على إنشاء مركز إقليمى لريادة الأعمال بمصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة.

وتنطلق فعاليات منتدى الاستثمار في أفريقيا 2018، الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، يومى 8، 9 ديسمبر المقبل فى شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

ويهدف منتدى الاستثمار في أفريقيا ٢٠١٨ إلى تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية، وينعقد هذا العام فى ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدث سنوي عالمي أُقيم بمدينة شرم الشيخ، بمصر في نسخته الثانية في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨).

وانطلق المنتدى عام ٢٠١٧ في نسخته الأولى بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.​