مجدي الجلاد: الطبيب المصري له وجود كبير في المؤتمرات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس التحرير أونا للصحافة والإعلام، إن هناك اعتقادًا بأن العلم والطب موجودان في الغرب فقط.

وأضاف الجلاد، في كلمة له أثناء إطلاق حملة "التوعية بأعراض السكتة الدماغية": "أنا شاركت في فعاليات ومناسبات بكل أنحاء العالم، وبلمس في العالم أن الطبيب المصري والعالم المصري لديه وجود كبير في المؤتمرات والمجلات العلمية المحترمة".

وروى رئيس التحرير أونا للصحافة والإعلام، موقفًا شخصيًا، تعرض له أحد أصدقائه، بقوله: "من سنتين ليا صديق وكنا نجلس في المساء جلسة هادئة ونتكلم في أمور كثيرة، هذا الصديق كان طبيعي، لا يظهر عليه أي علامات".

وأكمل: "استمرت الجلسة ساعتين، والساعة ٢ بعد منتصف الليل، تلقيت اتصالًا تليفونيًا من ابنه يخبرني بأن صديقي في العناية المركزة، ولديه جلطة في المخ".

وأردف: "استغربت إصابة شخص طبيعي بجلطة في المخ بهذا الشكل؛ لأن الاعتقاد الدائم أن الجلطة أو السكتة الدماغية تأتي فجأة، ولكن لها علامات أو أعراض، ويمكن تجنبها أو تقليل مخاطرها، من خلال رفع الوعي الصحي".

وأوضح الجلاد، أن رفع الوعي الصحي يجنب الأمة نفسها خسائر اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن من مخاطر السكتة العجز والإعاقة المستديمة والشلل، مؤكدًا أن السكتة الدماغية، تعد من ثاني أسباب الوفاة على مستوى العالم.