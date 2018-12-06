السجن سنة لمتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث طلعت حرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالسجن سنة للمتهم سيد منسي في جلسة إعادة إجراءات محاكمته لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.