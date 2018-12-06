"حماية المستهلك" يطلق "قافلة المحافظات" لحل شكاوى المواطنين​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق مبادرة "قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين"، والتي ستجوب كافة أنحاء الجمهورية، بهدف حل شكاوى المستهلكين، وتخصيص رقم الـ"واتس آب" (قافلة المحافظات 01030000602) لتلقي الشكاوى.

وقال اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز، إن القافلة ستبدأ من محافظة سوهاج الاثنين الموافق 10/12 بالموقع المجهز بمقرالحديقة المتحفية أمام مبنى المحافظه بمشاركة العاملين بالجهاز، وممثلي كافة الشركات والكيانات المعنية بالمنظومه الاستهلاكية "سلع، أجهزة كهربائية، سيارات، خدمات - مياه، غاز، كهربا - اتصالات - شركات المحمول، الشركة المصرية للاتصالات".

وأضاف عبدالمعطي - وفقًا لنص البيان الصادر الخميس - أن القافلة تهدف لحل المشكلات المتعلقة ببطاقات التموين، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، في هذا الشأن.

وتابع عبدالمعطي، أنه تم التنسيق بين رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ومحافظ سوهاج لإقامة ندوة تثقيفية توعوية بمقر الجامعة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب ورموز المجتمع المدني والعُمد والمشايخ والقيادات بهدف التوعية بمفاهيم وحقوق المستهلك وآليات الحصول عليها، وجهود الدولة في هذا الشأن، واستعراض قانون حماية المستهلك الجديد رقم (181) لسنة 2018، والذي تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

كما تم التنسيق مع محافظ سوهاج، لإطلاق حملة من رجال الضبطية القضائية بالجهاز اعتبارًا من اليوم بمشاركة مديرية التموين وإدارة مباحث التموين بالمحافظة لضبط ومراقبة الأسواق.

وأكد عبدالمعطي، أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل مايخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة ووزارة التموين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية وأن خدمة الواتس أب (قافلة المحافظات 01030000602) لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بأبناء المحافظة.