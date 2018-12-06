تعرف على الإجزاء المخصصة للاطلاع فقط بمنهج "انجليزي أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قالت إيمان يوسف، مستشار اللغة الانجليزية، بوزارة التربية والتعليم، إنه تقرر عدم وضع أي أسئلة عن القصة المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي، بمادة اللغة الانجليزية، خلال الامتحان التجريبي بالفصل الدراسي الأول المقرر عقده يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019.

وأضافت يوسف، في تصريحات صحفية، إنه تقرر أيضًا عدم وضع أي أسئلة من الوحدة رقم 9، واعتبارها للاطلاع فقط.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار إجراءات وزارة التربية والتعليم للتخفيف على طلاب الصف الأول الثانوي.

وتنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، في 13 يناير المقبل، وتستمر حتى 24 يناير، وتشمل مناهج الفصل الدراسي الأول كاملًا، وتعتبر امتحانات تجريبية، لا تدخل درجاتها في المجموع التراكمي، ولا يترتب عليها النجاح أو الرسوب، وتهدف إلى تدريب الطلاب على النمط الجديد من الأسئلة التي تقيس مهارات لافهم ومهارات التفكير العليا.