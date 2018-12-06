انفوجراف يكشف أنشطة الاستخبارات القطرية في تونس

كشف انفوجراف للمعارضة القطرية، أنشطة الاستخبارات القطرية في تونس ودعمها الجماعات الإرهابية. وبحسب الانفوجراف "لليمن العربي" - ففي سبتمبر 2014 رئيس الحكومة الأسبق مهدي بن جمعة يعرض على القضاء العسكري ملفا بشأن أموال قطرية مشبوهة. وفي يونيو 2017 وزارة الدفاع التونسية تفتح تحقيقا بشأن أنشطة استخباراتية قطرية على أراضيها. أما في مايو 2017 نواب نونسيون طالبوا وزير المالية بكشف التقارير الخاصة بأموال قطر لتمويل أنشطة إرهابية عن طريق النظام المصرفي التونسي. أما يونيو 2017 المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أعلن تحويل 8 مليار دولار من قطر إلى بنك تونس لتمويل الإرهاب في ليبيا. وفيما يلي ننشر الانفوجراف:

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