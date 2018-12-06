عبد الله بن زايد يرحب بزيارة بابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات

رحب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى دولة الإمارات في شهر فبراير (شباط) المقبل.

وكتب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على نتويتر، اليوم الأربعاء، "نتشرف بالترحيب بقداسة البابا فرنسيس بابا السلام والمحبة وفارس الأخوة الإنسانية على أرض المحبة والتسامح دولة الإمارات".

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس إلى الإمارات في شهر فبراير من العام المقبل.