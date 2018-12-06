واشنطن: إيران تحتجز أشخاصا أبرياء لاستخدامهم في مناورات سياسية

قالت الخارجية الأمريكية، إنه و على مدى عشرات السنين، يقوم النظام الإيراني باحتجاز الأشخاص الأبرياء رهائن لاستخدامهم كوسيلة ضغط في مناورات السياسة الخارجية.
وأضافت، عبر حسابها على تويتر، اليوم الخميس، 06 كانون الأول، 2018: لقد تم اختطاف بوب ليفنسون أثناء وجوده في إيران وتم احتجازه ظلمًا لمدة 11 عاما.
وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض الدفاعة الثانية من العقوبات على إيران في الرابع من نوفمبر الماضي.
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