ماذا قال الزياني حول مستجدات السياسة في المنطقة بالقمة الخليجية؟

قال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن قادة دول المجلس سيبحثون خلال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الأحد المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العديد من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأوضح أن القادة سيبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأضاف الزياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية سيكون محل نقاش القادة، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أمله في أن تسفر هذه القمة، عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما.