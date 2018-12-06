محمد بن زايد: البابا فرنسيس من رموز العالم للسلام والتسامح

رحب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى دولة الإمارات في فبراير (شباط) القادم.

ووصف بن زايد بابا الفاتيكان بأنه رمز من رموز العالم للسلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء، "يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزاً عالمياً من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية".

وتابع: "نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب، ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر".