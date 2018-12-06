شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"نقل البرلمان" يكشف شروط ترخيص التوك توك بقانون المرور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على قدم وساق للانتهاء من مناقشة قانون المرور الجديد ،مشيراً إلى أن اللجنة تناقش في الوقت الحالي البنود الخاصة بترخيص "التوك توك".

وأشار بدوي، فى بيان له اليوم، إلى أن تعديلات القانون تحظر قيادة "التوك توك" لمن هم أقل من 18 عامًا، إلى جانب إلزام السائقين باستخراج رخصة قيادة شخصية بالإضافة إلى رخصة تسيير للمركبة نفسها، مضيفاً أن كل محافظة ستخصص لونًا موحدًا لكافة مركبات "التوك توك" بها، مثل فكرة التاكسي الملون والذي يختلف لونه باختلاف المحافظة.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، أن التعديلات تحذر سير "التوك توك" في الشارع الرئيسية بالعاصمة أو الأحياء الرئيسية ولكن تتيح سير "التوك توك" في شوارع العاصمة لكن في الضواحي والمناطق العشوائية، بشرط تحديد خطوط سير لها لا يسمح بالخروج عنها، بالإضافة إلى أن القانون يحظر سير مركبات "التوك توك" على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات وبعضها البعض.

وأكد النائب محمد بدوي دسوقي، أن البنية التحتية للمرور والتي لم تنته من التطوير بشكل كامل تعوق تنفيذ القانون، متوقعا أن ينتهي البرلمان من مناقشته وإقراره في القريب".