شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. "إسكان البرلمان" تناقش 20 طلب إحاطة حول مياه الشرب والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة النائب علاء والى، 20 طلب إحاطة فى عدد من الموضوعات المختلفة أبرزها مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى، وفيما يلى نستعرض هذه الطلبات:

تناقش خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل:

طلب بشأن الانقطاع المستمر لمياه الشرب بمدينة السلام ــ السويس.

عدة طلبات بشأن الموافقة على إدخال مشروعات الصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية للمناطق الآتية:

الوحدة المحلية لقرية الملاك بمدينة التل الكبير.

قرية أم حبيب لمدينة القصاصين.

قرية الجزيرة الخضراء، أبو عاشور، القصاصين القديمة، وقرى الظاهرية بمدينة التل الكبير.

الوحدة المحلية لقرى: السلام، 30 يونيو، أم عزام، المحسمة القديمة، الوادى الأخضر، بمدينة التل الكبير.

قرية الغرابوة، كفر الشيخ عطية، وتل أبو حامد، محافظة الإسماعيلية.

وتناقش يوم الاثنين المقبل عدم طلبات حول:

موقف مشروعات الصرف الصحى بقرى الوحدة المحلية للربانية المعلق مشطا التابعين لمركز طما محافظة سوهاج.

غرق قريتى (أهــوه ــ باروط) بالمياه الجوفية منذ 9 سنوات.

استكمال الجزء المتبقى من محطة مياه الشرب والصرف الصحى، بأشمنت الجديدة ــ بنى سويف.

توفير الاعتماد المالى وسرعة البدء فى استكمال تطوير محطتى مياه شرب مدينة الواسطى (الغربية - الشرقية) بمحافظة بنى سويف.

استكمال تطوير محطة أشمنت الجديدة بمحافظة بنى سويف والمدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة.

أسباب توقف العمل بمشروع الصرف الصحى ببعض قرى مركز قنــا.

أسباب عدم إنشاء محطة مياه نقالى لبعض القرى.

عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية برديس.

مد خدمة الصرف الصحى للمنطقة الصناعية بمدينة البلينا ــ سوهاج.

تعطل افتتاح محطة مرشح الطوابية، مركز الفتح، محافظة أسيوط.

وتناقش يوم الثلاثاء المقبل عدد من الطلبات حول:

بشأن عدم البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقريتى مسجد موسى والقبابات وبعض القرى الأخرى بمحافظة الجيزة.

أسباب عدم تشغيل خزان مياه البدرشين بالجيزة منذ أكثر من 10 سنوات.

الاهمال بمشروع الصرف الصحى بقرية المنوات ــ مركز الجيزة.

غرق منطقة عزبة زينب الوكيل بمياه الصرف الصحى بحى المرج ــ محافظة القاهرة.