شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس ناميبيا يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم، الخميس، نائب رئيس جمهورية ناميبيا lamgolo lbylba، قادما من أبوظبى، للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2018، الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول نائب رئيس جمهورية نامبيبا، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، عقب وصوله على متن طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبى، مُشيره إلى أنه من المنتظر أن يتوجه lamgolo lbylba، إلى مدينة شرم الشيخ، على متن الطائرة المصرية، لحضور فعاليات المؤتمر المقرر، بدء فاعلياته غدا الجمعة.

ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، فى الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الإفريقية.