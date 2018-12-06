شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تادرس قلدس يشارك ذوى الإعاقة فى الاحتفال بيومهم بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بالاحتفالية المقامة لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط والقيام بتكريم المتميزين منهم، مشيرا إلى أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي من منطلق تشجيع المعوقين واستكمالا لخطة الدولة بدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وجعلهم أشخاصا فاعلين ومنتجين.

وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط فى بيان له على حماس الطلاب وتمتعهم بطاقة إيجابية قوية واهتمامهم بالتطوير من أنفسهم، وخوض المسابقات العلمية، حيث طالبوا بالاشتراك ببرنامج العباقرة أو عمل برنامج تليفزيوني مماثل لهم، مؤكدا أن ذوي الاعاقة لديهم القدرة والطاقات المميزة لتقديم كل ما هو مميز وأن مثل هذه الاحتفالية هي فرصة لنقول لهم إننا معهم وداعمون لهم.

وأوضح "قلدس" أن ذوي الإعاقة جزء أساسي من أبناء المجتمع تحدى قسم منهم الصعوبات واستطاعوا أن يقدموا الكثير ويحققوا الانجازات في مختلف سبل الحياة وأثبتوا من خلال هذه الفعالية تميزهم وإبداعهم، مما يستدعي من الدولة بذل المزيد من الجهد لاستغلال طاقاتهم وتوجيهها بشكل صحيح، وتطوير المدارس والمؤسسات المختلفة لتواكب توجه الدولة الجديد في التعامل معهم ودمجهم بالمجتمع.