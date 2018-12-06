الفاتيكان: البابا فرنسيس سيزور الإمارات من 3 إلى 5 شباط 2019

أعلن المتحدث باسم ​الفاتيكان​ أنّ "​البابا فرنسيس​ سيزور ​أبوظبي​ من 3 إلى 5 شباط 2019، للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية"".

وأوضح الفاتيكان أنّ "البابا فرنسيس يلبّي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ والكنسية الكاثوليكية في دولة ​الإمارات​".