الفاتيكان: البابا فرنسيس سيزور الإمارات من 3 إلى 5 شباط 2019

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان أنّ "البابا فرنسيس سيزور أبوظبي من 3 إلى 5 شباط 2019، للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية"".
وأوضح الفاتيكان أنّ "البابا فرنسيس يلبّي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والكنسية الكاثوليكية في دولة الإمارات".
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