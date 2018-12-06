سلامة عرض مع الرئيس عون للأوضاع النقدية في البلاد: الوضع المالي مستقر

أعلن حاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​، عقب لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، حيث تمّ عرض للأوضاع النقدية في البلاد والإجراءات الّتي تتّخذ لمعالجة الحاجات المالية، "أنّه يعمل بالتنسيق مع ​وزارة المال​، حيث تمّ الإتفاق على كيفيّة تأمين التمويل لعام 2019، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية".

وأوضح أنّ "هذا مبني على الإمكانات المتوافرة لدى ​القطاع المصرفي​ اللبناني، ولاسيما بالودائع الّتي تملكها المصارف والموجودة لدى "​مصرف لبنان​"، الّتي ستسمح للمصارف بالتصرّف بها بهدف الإستثمار بمستندات الخزينة الّتي تصدرها ​الدولة اللبنانية​ بفوائد السوق"، مشدّداً على "الاستقرار المالي السائد في البلاد".

من جهة أخرى، ركّز الرئيس عون، خلال لقائه وفد المجلس الجديد ل​نقابة الصيادلة​ في لبنان برئاسة الدكتور غسان الأمين، على "أهمية دور الصيدلي في النظام الصحي اللبناني"، لافتًا إلى أنّ "لا بدّ من تعديل بعض التشريعات وإزالة التناقض، بحيث تكون أكثر شمولًا وتناغمًا مع بعضها البعض".

وأبلغ الوفد "أنّه في صدد عقد سلسلة مؤتمرات تتناول القطاعات كافّة لوضع برامج واضحة للعمل تلحظ كلّ النقاط الّتي شكّلت عقبات في طريقة تحديث القوانين والأنظمة المرعية"، مركّزًا على أنّ "في ما خصّ قطاع الصيدلة، لا بدّ من تكامل بين المستهلك والمستورد وصاحب الصيدلية".

من جانبه، أشاد الأمين بـ"المواقف الّتي يتّخذها رئيس الجمهورية لاسيما سعيه لتحقيق الإصلاح و​مكافحة الفساد​، باعتباره الحارس الأوّل للبنان السيد والحر والمستقل، والعنوان الأوّل لعملية الإصلاح الّتي تتطلّب قرارات شجاعة بدأت تعتمد لما فيه مصلحة الشعب وللقضاء على الفاسدين والمفسدين".

وعرض لحاجات الصيادلة في لبنان ومطالبهم، مؤكّدًا أنّ "المجلس الجديد للنقابة في صدد إعداد مذكرة مفصّلة بالمطالب، ستُرفع قريبًا إلى رئاسة الجمهورية لمتابعتها مع المعنيين".