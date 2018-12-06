شب حريق في خيمة يقطنها السوري "أ، م" في مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في خراج بلدة ابل السقي قضاء ​مرجعيون​، أدى إلى احتراق جزء من الخيمة واقتصرت الأضرار على الماديات.

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في خيمة للنازحين السوريين في مخيم مرج الخوخ في ابل السقي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .