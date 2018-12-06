نشر المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا مصورا يظهر مواقعا إدعى انها لحزب الله في بلدة كفركلا وعلق على المقطع قائلا:" يا سكان لبنان هذه هي الحقيقة المخزنة. واحد من كل ثلاثة بيوت في الجنوب هو موقع لحزب الله وهذا ما يحدث في كفركلا وفِي معظم القرى الشيعية في جنوب لبنان. هكذا حوّل حزب الله الجنوب اللبناني الى معقل إرهابي تحت مسامع الحكومة اللبنانية ".
من جهة اخرى لفت ادرعي إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري ادعى أمس أن لبنان ملتزم التزامًا كاملًا بالقرار 1701. تعالوا نفحص على ما نص القرار الدولي وماذا يجري على الأرض وتقرروا بأنفسكم"، متسائلا:"هل يكذب حزب الله على حكومة لبنان ويتحرك في جنوب لبنان كأنه صاحب السيادة بالفعل".
شكرا لقرائتكم خبر عن أدرعي: واحد من بين كل ثلاثة بيوت في الجنوب هو موقع لحزب الله على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .