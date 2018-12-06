أدرعي: واحد من بين كل ثلاثة بيوت في الجنوب هو موقع لحزب الله

نشر المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر صفحته على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ مقطعا مصورا يظهر مواقعا إدعى انها ل​حزب الله​ في بلدة ​كفركلا​ وعلق على المقطع قائلا:" يا سكان لبنان هذه هي الحقيقة المخزنة. واحد من كل ثلاثة بيوت في ​الجنوب​ هو موقع لحزب الله وهذا ما يحدث في كفركلا وفِي معظم القرى الشيعية في ​جنوب لبنان​. هكذا حوّل حزب الله الجنوب اللبناني الى معقل إرهابي تحت مسامع ​الحكومة اللبنانية​ ".

من جهة اخرى لفت ادرعي إلى أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ادعى أمس أن لبنان ملتزم التزامًا كاملًا ب​القرار 1701​. تعالوا نفحص على ما نص القرار الدولي وماذا يجري على الأرض وتقرروا بأنفسكم"، متسائلا:"هل يكذب حزب الله على حكومة لبنان ويتحرك في جنوب لبنان كأنه صاحب السيادة بالفعل".