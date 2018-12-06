مخزومي: ليس من مصلحة احد ان يكون الحريري ضعيفا في اي معادلة يمكن التوصل اليها

أكد النائب ​فؤاد مخزومي​ عقب لقائه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ "اننا بحثنا في تشكيل ​الحكومة​ وأعتقد أن الكلام الذي نسمعه عن ان الأبواب مقفلة باتجاه أي حل غير صحيح، وهناك الكثير من الحلول الموجودة وعلينا جميعا العمل كي لا يكون هناك أي ضعيف او خاسر. فليس من مصلحة احد ان يكون رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ضعيفاً في اي معادلة يمكن التوصل اليها، لكن في الوقت نفسه على الجميع العمل مع بعضهم البعض، لان وحدة البلد ومصلحته تساعدنا على تخطي ​الوضع الاقتصادي​".

ورأى مخزومي أن "الاجتماع الذي حصل بين وزير المال ​علي حسن خليل​ وحاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ مهم ويريح الاسواق المالية لمرحلة معينة"، معتبراً أنه "ليس بالإمكان شراء الوقت"، مؤكدا وجوب "ان يكون لدينا حكومة لتحريك الوضع الاقتصادي اذا كنا نود الاستفادة من المنح التي حصلنا عليها من دول العالم في مؤتمر باريس. من هنا علينا جميعا العمل ولا يجب ان يكون هناك خاسرا في هذه المعادلة، وكلنا يعرف ان استحقاقات عدة تنتظر الحكومة فور تشكيلها والمشاكل التي نراها اليوم خارج الحكومة ستنتقل الى داخلها".

وأشار الى أن "مواقف معظم القوى السياسية أصبحت واضحة، و بحثت باسيل في عدة حلول يمكن ان يربح الجميع من خلالها، ولبنان بلدنا ونريد العيش مع بعضنا".