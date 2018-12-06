النشرة: عودة مئات النازحين السوريين من لبنان إلى قراهم في سوريا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ عن "تواصل عودة مئات ​النازحين السوريين​ عبر معابر ​الدبوسية​ والزمراني و​جديدة يابوس​ إلى قراهم وبلداتهم في سوريا حيث دخلت حافلات و​شاحنات​ سورية من المعابر الحدودية الثلاث قادمة من الأراضي اللبنانية وعلى متنها مئات المواطنين السوريين"، مشيرا الى " وجود فرق طبية تابعة ل​وزارة الصحة السورية​ حيث قامت بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمهجرين العائدين ومن بينها لقاحات ​شلل الأطفال​ واللقاحات المتوجبة وفق أعمار الأطفال".

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