سقط جريحين بحادث سير بين سيارة وآلية تابعة للمراقبين الدوليين (تويوتا) على طريق عام كفركلا - عديسة ، ما ادى الى اصابة المذكورين بجروح نقلا على اثرها الى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة.
ووقع حادث سير ثان بين سيارة "تويوتا" تابعة ل"اليونيفيل" وآلية تابعة للجيش اللبناني.
يذكر ان الطقس رديء ويلفه الضباب والرؤية شبه معدومة في المنطقة.
شكرا لقرائتكم خبر عن جريحان بحادثي سير على طريق عام كفركلا عديسة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .