جريحان بحادثي سير على طريق عام كفركلا عديسة

سقط جريحين ب​حادث سير​ بين ​سيارة​ وآلية تابعة للمراقبين الدوليين (​تويوتا​) على طريق عام ​كفركلا​ - ​عديسة​ ، ما ادى الى اصابة المذكورين بجروح نقلا على اثرها الى ​مستشفى​ ​ميس الجبل​ الحكومي للمعالجة.

ووقع حادث سير ثان بين سيارة "تويوتا" تابعة ل"​اليونيفيل​" وآلية تابعة للجيش اللبناني.

يذكر ان ​الطقس​ رديء ويلفه ​الضباب​ والرؤية شبه معدومة في المنطقة.