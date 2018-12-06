المنيا تُزيل تعديات على 551 فدانا خلال 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أزالت الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن في محافظة المنيا، 15 ألفًا و525 حالة تعدٍ على مساحة551 فدانًا و4 قراريط و22 سهما، وذلك خلال الفترة من الإثنين 26 نوفمبر وحتى الأربعاء 5 ديسمبر، لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في تصريحات اليوم الخميس، إن الوحدة المحلية لمركز المنيا جاءت في الترتيب الأول للمراكز التسعة من خلال إزالة 3511 حالة على مساحة 84 فدانا وتلاها مركز بني مزار بإجمالي 2673 حالة إزالة ثم مركز أبوقرقاص بإجمالي 2013 حالة.

وكان المحافظ، وجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للمشاركة في حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية للحد من تلك الظاهرة التي تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعد وإزالتها في المهد وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أي مباني عشوائية.