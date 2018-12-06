أستراليا: تفاصيل لحظات صادمة لمصرع شاب في ملبورن

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ملبورن, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - في عام 2015، لقي أنتوني كارنيفال، ٢٤ عاما، مصرعه في التو بعد انفجار شاحنة مستأجرة في تقاطع بغرب ملبورن.

ونشرت محكمة التحقيق في مسببات الوفاة بفيكتوريا حديثا لقطات فيديو للحادث وذكرت أن وفاة كارنيفال حدثت جراء تسرب غازي أدى إلى اشتعال الشاحنة.

وكان الضحية ينقل أسطوانات الغاز و الشواء إلى مسكنه الجديد عندما اشتعلت النيران في الشاحنة.

لقي أنتوني كارنيفال، ٢٤ عاما، مصرعه في التو بعد انفجار شاحنة مستأجرة في تقاطع بغرب ملبورن عام ٢٠١٥

ولم يكن الشاب يعلم أن الأسطوانات مفتوحة نسبيا وكان يشعر بالابتهاج بشأن الانتقال إلى مقر إقامته الجديد.

وتظهر اللقطات الشاحنة وهي تسير عبر التقاطع قبل انفجارها المفاجئ، مما أدى إلى تطاير الشظايا على امتداد الطريق المزدحم.

ولحق الضرر بسيارات مجاورة وضربت الشظايا خطوط إمداد طاقة مما تسبب في حدوث انفجار أصغر حجما وتحطيم نافذة شقة مجاورة.

وقالت محققة أسباب الوفيات بولاية فيكتوريا باريزا سبانوس إن عدم سقوط المزيد من الوفيات في الحادث أمر يستحق الملاحظة.

كان الضحية ينقل أسطوانات الغاز و الشواء إلى مسكنه الجديد عندما اشتعلت النيران في الشاحنة

ونجا أحد المشاة من مغبة الانفجار العنيف حيث مر قبل ثوان من قدوم الشاحنة.

وتظهر اللقطات أصحاب السيارات وقد تملكتهم حالة من الصدمة واتجهوا بحذر نحو حطام الشاحنة.

وقال شاهد عيان لشبكة 7 نيوز: "لقد كان الأمر كما لو أن سيارته أصبحت فجأة قنبلة".

هذا ويحذر الخبراء من خطورة نقل حاويات الغاز في كابينة السيارة.

لحق الضرر بسيارات مجاورة وضربت الشظايا خطوط إمداد طاقة مما تسبب في حدوث انفجار أصغر حجما وتحطيم نافذة شقة مجاورة

تطايرت الشظايا على امتداد الطريق المزدحم