أستراليا.. توقعات بانخفاض متوسط أسعار المنازل في سيدني ٤٠٠ ألف دولار

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - يقبع السوق العقاري بأستراليا في خضم تراجع قياسي هو الأسوأ في التاريخ.

ثمة مقارنات صارخة بين الأزمة الحالية والركود الذي ضرب أستراليا أوائل التسعينيات من القرن المنصرم.

ويخشى الاقتصاديون من سيناريو أكثر سوءا ينخفض فيه متوسط سعر المنزل في مدينة سيدني الأسترالية بنسبة ٤٠٪ بتراجع ٤٠٠ ألف دولار.

فيما توقع خبراء آخرون ألا يتجاوز الهبوط العقاري ١٥٪ فحسب.

ويغرق الأستراليون الآن في بحر الديون بشكل أكبر مما كان عليه الوضع قبل ثلاثة عقود حينما شهدت أستراليا موجة تراجع عقاري.

وانخفضت الأسعار في سيدني بنسبة ٩.٥٪ منذ بلوغها ذروتها في يوليو ٢٠١٧ بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي لا يتجاوز ١.٥٪.

وشهدت الفترة بين ١٩٨٩ إلى ١٩٩١ تراجعا في القيمة العقارية بنسبة 9.6% لكن الفارق الملحوظ أن سعر الفائدة بلغ مستوى 19% قبل الهبوط وفقا لإحصائيات مؤسسة "كورلوجيك" المعنية بالشأن العقاري.

لكن في الوقت الحالي ارتفع مستوى الديون في أستراليا، حيث يستهلك الرهن العقاري وفواتير بطاقات الائتمان والقروض الشخصية الآن 189% من متوسط دخل العائلات مقابل 60% قبل ثلاثين عاما.