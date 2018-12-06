أستراليا: أجهزة طبية تالفة تسببت بـ 170 حالة وفاة في البلاد خلال العقد الماضي

أدت أخطاء تصنيع في الأجهزة الطبية التي تزرع في الجسم إلى وقوع حوالي 83 ألف حالة وفاة حول العالم وذلك حسب تحقيق استقصائي شارك فيه 36 صحفي.

وكشفت أرقام التحقيق أن حوالي 1.8 مليون مريض أصيبوا بأمراض جانبية نتيجة الأجهزة الطبية التالفة ومن بينها 8500 إصابة في أستراليا خلال العقد الماضي.

وعلّقت الطبيبة في جامعة كولومبيا ريتا ردبرغ على التحقيق بالقول أنه ينبغي منح الأولية لسلامة المرضى عبر التأكد من فاعلية هذه الأجهزة قبل زرعها في أجسامهم.

وجدير بالذكر أن تنظيم وضبط نوعية الاجهزة الطبية التي يتم استيرادها تعد من مهام هيئة الرقابة على المعدات الطبية Therapeutic Goods Administration وجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ حقق مؤخراً في آلية الموافقة على أنواع الاجهزة الطبية التي يسمح باستيرادها وخلص التحقيق الى توصيات من شأنها تشديد الرقابة وشروط الموافقة ولكن لم يدخل أي من هذه التوصيات حيز التنفيذ بعد.

وقال الطبيب الجراح أحمد الربيعي في حديث لراديو SBS عربي 24 أن الطبيب يختار الجهاز الطبي الأنسب لحالة المريض في ضوء أحدث الدراسات وبمقارنة الفائدة التي ستعود عليه بالأضرار الجانبية التي قد تطرأ على الحالة.

وحول المعلومات التي يتوجب توافرها للمريض، قال الدكتور الربيعي أن القانون يفرض على الجراح شرح طريقة عمل الجهاز والمضاعفات المتوقعة للمريض قبل إجراء العملية الجراحية.