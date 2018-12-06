شاهد بالفيديو.. مدحة (مكاشفي القوم) الراعي الرسمي لمزاج حسناوات السودان

نجح المطرب السوداني الشاب محمد فيصل الجزار في تطوير المدحة السودانية الشهيرة (مكاشفي القوم) بعد أن قام بإعادة توزيعها وتنفيذها عن طريق الآلات الموسيقية الحديثة.

وتشير المتابعات إلى أن المدحة وجدت شهرة ورواجاً واسعين بعد أن قدمها الجزار بطريقة أسهمت في حفظ الشباب السودانيين لها على الرغم من صعوبة كلماتها.

وقد رُصدت عدد من المقاطع للفيديو ، ويظهر من خلالها بعض الشباب والفتيات وهم يقومون بتصوير أنفسهم أثناء ترديدهم للمدحة بمزاج عالي بحسب موقع النيلين .

من بين مقاطع الفيديو المتداولة بشكل واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لفتاة سودانية تظهر من خلاله وهي تتغني وبمزاج عالي بمدحة (مكاشفي القوم).

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو لم تخلو من السخرية حيث أكد الكثير من المعلقين أن المدحة أصبحت بمثابة الراعي الرسمي لمزاج السودانيين والسودانيات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)