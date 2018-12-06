شاهد بالفيديو.. ملخص مباراة وداع المريخ للبطولة الأفريقية أمام فايبرز الأوغندي والغربال يهدر أضمن فرص اللقاء

ودع المريخ السوداني بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي للمرة الثانية توالياً بعد خسارته أمام مضيفه فايبرز الأوغندي بهدف نظيف في المباراة التي جرت عصر الأربعاء بأوغندا.

وكان لقاء الذهاب بأم درمان قد انتهي بفوز المريخ بهدفين لهدف وأستفاد الفريق الأوغندي من الهدف الذي سجله في استاد المريخ.

وبحسب موقع النيلين رصد جزء من المباراة وبعض الفرص الضائعة فيها, حيث أضاع مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن أضمن فرص المباراة وهو في مواجهة حارس المرمي الأوغندي لكن تسديدته جاءت ضعيفة وأبعدها الحارس لركنية لم يستفيد من المريخ.

وقد سجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد في الشوط الثاني من اللقاء وفي لحظة شرود ذهني لمدافع المريخ رمضان عجب الذي تباطأ في إخراج كرة معكوسة استغلها مهاجم الفريق الأوغندي ووضع في المرمي لحظة خروج الحارس منجد النيل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)