دحلان: قطر تسببت بخراب للعرب يحتاج 100 عام لإصلاحه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 02:21 مساءً - قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، إن حجم الخراب الذي ارتكبته قطر في الوطن العربي يحتاج للمساءلة ويحتاج إلى 100 عام لإصلاحه، مؤكداً أنه لا يتأثر بالأكاذيب التي تبثها قطر عنه.

وأضاف في مقابلة مع “الحدث” أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستمر في حكم مصر، وعلى قطر وتركيا أن يتعايشا مع هذا الأمر، كما أكد أن ولي العهد السعودي باقٍ في منصبه.

وأكد أن #قطر ساهمت في الانقسام الفلسطيني منذ البداية، مشيراً إلى أنها دفعت فقط 5 ملايين للأونروا خلال 9 سنوات.

وأضاف أن أموال قطر تحول لوزارة الدفاع الإسرائيلية ثم تحول إلى حماس، لافتاً إلى أن قرار المصالحة من الرئيس محمود عباس ثم حركة حماس.

وطالب دحلان الرئيس الفلسطيني بالتوجه إلى غزة والشعب سيستقبله بترحاب.