محللة لـCNN: محادثات السويد حول اليمن لن تصل لمكان دون اتفاق سعودي إيراني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 02:21 مساءً - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — رأت محللة الأمن القومي لدى CNN، سامانثا فينوغراد:

أن المحادثات التي أجريت في السويد بين الحوثيين وممثلين من الحكومة اليمنية “لن تصل إلى أي مكان” إلا إذا “قام السعوديون والإيرانيون على الاتفاق فيما بينهم على هدنة لوقف إطلاق النار أو لإجراء مباحثات أو نقاشات”.

وشددت فينوغراد خلال لقاء مع CNN على أهمية “أخذ الظروف التي تغيرت بعين الاعتبار، إذ تحتدم الحرب في اليمن ويموت الأطفال وينزح الناس والمجاعة على وشك أن تحدث”، مضيفة: “السعوديون تحت المزيد من الضغط للتوصل إلى اتفاق اليوم مقارنة بالحال قبل 3 أشهر أي قبل مقتل جمال خاشقجي”.

أما فيما يتعلق بموقف الكونغرس الأمريكي ورؤساء الدول حول العالم، قالت المحللة إن كلا الجهتين “تدققان على الأنشطة السعودية في اليمن”، مما وبنظر فينوغراد سيزيد ضغط التحرك على الجانب السعودي في هذا الوقت.

وفي سؤال عما إذا كان من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنضم إلى ألمانيا والدنمارك والسويد بتعليق مبيعات أسلحتها للسعودية، قالت فينوغراد إنها “تتمنا حدوث ذلك” مضيفة أن الخطوة “ستكون مهمة لمنع المزيد من القتل”.

ورأت المحللة الأمن القومي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب “سيقوم بكل ما يستطيع فعله للحد من سلطة الكونغرس الأمريكي لرفع صفقة الأسلحة ومحاولة إيجاد طريقة لإكمال بيعها”، كما لفتت إلى أن “الموضوع الذي لم يناقش كثيراً بالإعلام هو أن على السعودية طلب صفقات السلاح للانطلاق قدماً فيه”.