كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة ساحل اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطدمت طائرتان تابعتان للمشاة البحرية الأمريكية، فجر الخميس، قبالة ساحل اليابان، في حادث يرجح أنه وقع جرّاء خطأ أثناء تدريب على إعادة التزود بالوقود.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن قيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية، اطلعت الأناضول عليه.

وذكر البيان أن طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه سي -130" اصطدمت بطائرات مقاتلة من نوع "إف/ إيه -18" خلال طلعة تدريب روتينية بعد أن انطلقتا من قاعدة "إيواكاني" الجوية باليابان، مشيرًا إلى سقوط الطائرتين جرّاء الاصطدام.

وأفاد البيان أن الحادث وقع "في 6 ديسمبر في تمام الساعة الثانية فجر الخميس، بالتوقيت المحلي لليابان (الأربعاء 17.00 تغ)، على بعد 200 ميل من السواحل اليابانية".

وأوضح البيان أن عمليات البحث والإنقاذ لمن كانوا على متن الطائرتين، وعددهم 7 جنود، ما زالت مستمرة، وأن قوات الدفاع البحرية اليابانية أنقذت أحد الجنود مصابًا.

ولفت أن الجهات المعنية بدات تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات اصطدام الطائرتين.