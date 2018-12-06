كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6 ريختر يضرب أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ زلزالا قويا بلغت قوته 6 درجات ضرب شمال شرق جزيرة نورفولك الأسترالية اليوم الخميس. ووفقاً لوكالة رويترز، لم يكن هناك تحذير فوري من موجات تسونامي ولم ترد أية تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات على بعد نحو 681 كيلومترا شمال شرقي جزيرة نورفولك.

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 ريختر يضرب أستراليا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .