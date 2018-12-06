كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنجلاديش تستدعى سفير بورما بعد تصريحات حول الروهينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية البنجلاديشية، إنها استدعت سفير ميانمار يوم الأربعاء للتنديد "بالتصريحات غير المسؤولة" التي أدلى بها وزير الدين في ميانمار بشأن مسلمي الروهنجيا، ودعا الى اتخاذ إجراء ضده.

وقال "ثريا أونغ كو" وزير الدين في ميانمار في مقطع فيديو نشره موقع نيوزواش نيوز الإخباري، إن مسلمي الروهنجيا الذين يعيشون كلاجئين في بنجلادش بعد فرارهم من ميانمار "تعرضوا لغسيل مخ " بعد هجرتهم من الدولة التي يقطنها البوذيون "بورما".

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية البنجلاديشية في بيان نشرته وكالة رويترز اليوم الخميس" نحتج بشدة على تصريحات الوزير الاستفزازية، وأن ذلك يضر أيضا بالمشاعر الإسلامية".