كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تعتزم ترحيل كاهن أمريكى متهم بجرائم جنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت متحدثة بإسم سلطات الهجرة الفلبينية، اليوم الخميس، أن عملاء إنفاذ القانون الفلبينيين اعتقلوا قسيسًا كاثوليكيًا أمريكيًا يبلغ من العمر 77 عامًا بناء على مذكرة جنائية أصدرتها محكمة في الولايات المتحدة.
وأضافت أن "كينيث برنارد هندريكس" سيتم ترحيله بعد اعتقاله الأربعاء في منزله في نافال في جزيرة بيليران الوسطى النائية حيث كان كاهنا لمدة 37 عاما، بعد شكاوى من عشرات الأطفال.
ووفقاً لوكالة رويترز، قالت المتحدثة "دانا كريزيا ساندوفال" في بيان "لن نسمح للحيوانات المفترسة بالاعتداء على أطفالنا".
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