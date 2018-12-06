كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن راشد: نرحب بزيارة بابا الفاتيكان للإمارات فبراير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، "نرحب بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدولة الامارات في فبراير القادم".

وأكد الشيخ محمد بن راشد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، على أنها زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل، وترسيخ الحوار بين الأديان.

كما تطلع إلى العمل من أجل تعزيز السلم والسلام والاخوة بين جميع البشر.

وقد أعلن الفاتيكان، الخميس، أن البابا فرنسيس سيزور الإمارات في شهر فبراير القادم.

