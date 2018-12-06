كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير بريطانى: مستعدون لمغادرة الاتحاد الأوروبى دون اتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير "البريكست" البريطاني "ستيفن باركلي" اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة ستكون مستعدة لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الاوروبي بحلول مارس من العام المقبل لكن سيكون هناك حاجة لعمل كبير.
ووفقاً لوكالة رويترز، قال باركلي أمام البرلمان البريطانى "نعم سنكون مستعدين لكن سيكون هناك حاجة لعمل كبير".
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