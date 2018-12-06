كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخصين فى فيضانات قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقى شخصين على الأقل مصرعهما فى فيضانات بشمال قبرص، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم الخميس، حيث ضربت الأمطار الغزيرة الجزيرة.
وجرف الطوفان سيارة الضحايا في وقت متأخر يوم الأربعاء، وأبلغ سكان قبرص عن هطول الأمطار دون انقطاع تقريباً منذ يوم الثلاثاء، حيث قال البعض إن هذه الموجة هى الأعنف في الذاكرة الحديثة.
وموجة الفيضانات المفاجئة جراء الأمطار الغزيرة ليست شائعة في قبرص، لكنها فيضانات نادرة، ومن المتوقع أن يكون الطقس سيئاً اليوم الخميس.
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