“الفيفا” يدخل على خط صفقة فريق عراقي..والسبب التعاقد مع لاعب دون الحصول على بطاقته الدولية!

أمهلت لجنة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا”، نادي الشرطة العراقي مدة 60 يوما لدفع 690 ألف دولار أمريكي لنادي داليان الصيني لتعاقده مع الدولي السابق نشأت أكرم دون الحصول على بطاقة الاستغناء.

وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي، تحسين الياسري، أمس الأربعاء، إن الشرطة تسلم إشعارا رسميا من “الفيفا” لدفع المبلغ لداليان خلال شهرين، تحت طائلة فرض عقوبات على الفريق تصل إلى حد إسقاطه إلى الدرجة الثانية.

وأوضح الياسري: “في عام 2014 تعاقد الدولي السابق نشأت أكرم مع نادي داليان الصيني، إلا أنه لم يكمل مسيرته وعاد للتعاقد مع إدارة نادي الشرطة السابقة التي أصبحت طرفا ثالثا من دون الحصول على بطاقة الاستغناء ما يعتبر مخالفا للوائح”.

وأضاف: “إدارة النادي ستكلف أحد المحامين لاستئناف قرار فيفا/ وربما سنتوصل في المستقبل إلى حلول لهذه القضية، والإدارة الحالية ليست طرفا فيها”، مشيرا إلى أن المبلغ يشمل العقد الموقع بين اللاعب والنادي الصيني، إضافة إلى تعويضات يطالب بها الأخير.