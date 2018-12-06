بعد فترة استشفاء.. الرئيس الغابوني يغادر المستشفى العسكري لإقامة خاصة وسط العاصمة الرباط

كشفت معطيات جديدة أن الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، غادر المستشفى العسكري في الرباط إلى إقامة خاصة، بعد أسبوع من وصوله إليه للاستشفاء، قادما من العاصمة السعودية الرياض.

وقال موقع “جون أفريك” إن بونغو غادر، مساء أمس الأربعاء، المستشفى العسكري في الرباط، بعدما سمح له الأطباء بذلك، لتحسن وضعه الصحي، لينتقل إلى إقامة خاصة، وسط العاصمة الرباط.

بونغو، الذي زاره الملك محمد السادس، بداية الأسبوع الجاري، في المستشفى العسكري في الرباط، وظهر في صورة تمثل أول خروج له منذ اختفائه عن الأنظار، بعدما وطأت قدماه المملكة العربية السعودية، ظهر أول أمس الثلاثاء، في مقطع فيديو جديد، نشره التلفزيون الرسمي لبلاده، حيث استقبل وزيره الأول، ورئيسة المحكمة الدستورية.

وعن الوضع الصحي لبونغو، قال رئيس حكومته “إيمانويل إيسوز” إن الرئيس بصحة جيدة، ويسترجع عافيته بسرعة كبيرة، من دون أن يحدد تاريخا لعودته إلى بلاده.