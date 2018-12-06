كشفت معطيات جديدة أن الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، غادر المستشفى العسكري في الرباط إلى إقامة خاصة، بعد أسبوع من وصوله إليه للاستشفاء، قادما من العاصمة السعودية الرياض.
وقال موقع “جون أفريك” إن بونغو غادر، مساء أمس الأربعاء، المستشفى العسكري في الرباط، بعدما سمح له الأطباء بذلك، لتحسن وضعه الصحي، لينتقل إلى إقامة خاصة، وسط العاصمة الرباط.
بونغو، الذي زاره الملك محمد السادس، بداية الأسبوع الجاري، في المستشفى العسكري في الرباط، وظهر في صورة تمثل أول خروج له منذ اختفائه عن الأنظار، بعدما وطأت قدماه المملكة العربية السعودية، ظهر أول أمس الثلاثاء، في مقطع فيديو جديد، نشره التلفزيون الرسمي لبلاده، حيث استقبل وزيره الأول، ورئيسة المحكمة الدستورية.
وعن الوضع الصحي لبونغو، قال رئيس حكومته “إيمانويل إيسوز” إن الرئيس بصحة جيدة، ويسترجع عافيته بسرعة كبيرة، من دون أن يحدد تاريخا لعودته إلى بلاده.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فترة استشفاء.. الرئيس الغابوني يغادر المستشفى العسكري لإقامة خاصة وسط العاصمة الرباط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .