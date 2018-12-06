موسى نداو يتفادى الحديث عن وضعيته مع الوداد ويؤكد: التتويج باللقب يبدأ من”دونور”

أكد موسى نداو، المدرب المؤقت لفريق الوداد الرياضي، أن المنافسة على اللقب المحلي تقتضي عدم تضييع النقاط، خلال المباريات المقامة بالبيضاء وتحديدا على أرضية ملعب محمد الخامس.

وأوضح نداو، على هامش فوز الوداد بثلاثية أمام الدفاع الحسني الجديدي، مساء أمس الأربعاء، أن المجموعة استطاعت تجاوز النكسات الأخيرة بالدوري المحلي، في انتظار قادم المواعيد الرياضية المحلية، والتي سيراهن عليها “الأحمر والأبيض” بعد خرج مبكر من البطولة العربية، وإقصاء من نصف نهائي كأس العرش، وهو اللقب الذي توج به فريق نهضة بركان.

وعن وضعيته مع الفريق، في انتظار عودة التونسي البنزرتي، علق نداو قائلاً: ” الأهم بالفترة الحالية بالنسبة لي ولباقي مكونات المجموعة هو تحقيق نتائج جيدة، وكل الأمور المتبقية تبقى تفاصيل لا نهتم لها بقدر ما يهمنا تحقيق الفوز والعودة بقوة”.

وحرص المدرب التونسي، فوزي البنزرتي، على الحضور لملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، مساء أمس الأربعاء، لمتابعة المباراة التي جمعت فريق الوداد الرياضي بالدفاع الحسني الجديدي، لحساب مؤجل الجولة 7 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

البتزرتي الذي تأخر تعيينه، كان حاضراً أيضا بالحصة التدريبية الأخيرة للمجموعة، ف في انتظار توليه رسمياً مهمة قيادة الفريق الودادي، بعد تأشير من جامعة الكرة.

وفي السياق ذاته، علم “اليوم24” أن النادي الأحمر، مازال يضع إسم المدرب الفرنسي ريني جيرار، في ورقة المباراة باعتباره مدربا أولا للفريق، فيما موسى نداو مدربا مساعدا، ويوثق غياب جيرار عن المباريات، مفوض قضائي بداية من مباراة يوسفية برشيد، ثم نزالي سريع واد زم والمغرب التطواني، كما سيكون حاضرا اليوم أيضا بملعب محمد الخامس، وهو الأمر الذي سيوظفه سعيد الناصيري في أي نزاع محتمل للمدرب الفرنسي مع إدارة النادي الأحمر.

وتأخر إعلان الوداد عن تعاقده رسمي مع مدربه الجديد – القديم، فوزي البنزرتي، إلى حين إيجاد تسوية نهائية لقضية المدرب الفرنسي.