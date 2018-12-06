أزمة الحج تتفاعل: إلغاء عمرات الشتاء لفلسطينيي 48 وغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة التنسيق العليا للشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48، اليوم الخميس، عن إلغاء رحلات العمرة لفلسطينيي 48 وقطاع غزة، لموسم الشتاء الحالي، حيث كان من المفروض أن تنطلق أولى رحلات العمرة بتاريخ 16.12.2018.

وأتى تأجيل رحلات العمرة، في أعقاب قرار صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، التي أبلغت لجنة التنسيق بالداخل بالقرار الذي اتخذ بسبب عدم استكمال الإجراءات في السفارة السعودية في عمان.

ووفقا للبيان الصادر عن لجنة التنسيق العليا للشؤون الحج والعمرة، فإنه "تقرر إلغاء رحلات العمرة لموسم الشتاء، نظرا لعدم الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة، لحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، من أبناء فلسطيني وقطاع غزة و48، ونظرا لضيق الوقت والمواعيد المحددة لرحلات العمرة لمسلمي 48".

وأضاف اللجنة في البيان: " في أعقاب ذلك، قررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، إلغاء عطاء عمرات الشتاء لموسم 2018 متمنية استئناف هذه الرحلات حال الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لذلك".

وقررت السعودية في موسم الحج الأخير رفع الوصاية الأردنية عن ترتيب وتنظيم رحلات الحج والعمرة لفلسطينيي 48 بسبب جواز السفر الأردني المؤقت وعدم حيازتهم لرقم وطني أردني دائم، ما يعني أنه لو تم العمل بهذا القرار، فإن فلسطينيي الداخل سيُحرَمون من العمرات والحج؛ بدءًا من الموسم المقبل.

وفي منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، التقى وفد لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لمسلمي 48، وزير الأوقاف الأردني الدكتور عبد الناصر أبو البصل في مكتبه في وزارة الأوقاف في عمان، وبحضور مدير عام دائرة الحج والعمرة، المهندس مجدي البطوش، ومدير العمرة، يوسف القضاة، ومدير الحج الأستاذ يوسف الشبلي.

وأبلغ وزير الأوقاف الأردني، الدكتور أبو البصل، وفد لجنة التنسيق الذي أجرى اتصالات ومباحثات مع الجانب الأردني، أنه وبعد المساعي المتواصلة للملك عبد الله الثاني ووزارة الأوقاف لدى السلطات السعودية، فإن الأمور تسير باتجاه إيجابي بالإبقاء على الوضع ما هو عليه، والمعمول به منذ العام 1978، بتسيير حافلات الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي 48، عبر منحهم الجواز الأردني المؤقت.