تطبيق آخر لـ"جوجل" إلى الفشل.. إنهاء Allo آذار المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم قالت شركة "ألفابت" المالكة لشركة "جوجل"، إنهاء خدمتها للتراسل الفوري "أللو" (Allo)، وذلك بعد أشهر من التوقف عن تطوير البرنامج الذي لم يلق رواجًا لدى مستخدميها.

وافتقد التطبيق الذي أطلقته "جوجل" في أيلول/ سبتمبر عام 2016، لعوامل الجذب والتجديدات التي قد تدفع جمهور المستخدمين الشباب لاستخدامه، علما بأن الشركة كانت قد أعلنت عن الخدمة منذ أيار/ مايو خلال مؤتمر المطورين السنوي google i/o 2016، وسط توقعات بفشل Allo في ظل المنافسة الشديدة مع "واتساب" واسع الاستخدام.

وفي منشور على مدونتها، قالت "جوجل" إنها أوقفت العمل على تطوير Allo في وقت سابق من العام الحالي، والآن قررت إنهاء عمل التطبيق نهائيًا بحلول شهر آذار/ مارس من العام المقبل.

وأضافت الشركة أنها تريد التركيز على تطبيق "أندرويد ماسنجر"، الذي بات أشبه بتطبيق الرسائل الفورية إثر دعمه بـ"خدمات الاتصال الغنية"، بما في ذلك تقنية الرد الذكي، والصور المتحركة ودعم سطح المكتب.