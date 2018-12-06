مذكرة توقيف عربية بحق مسؤول أمني مقرب من دحلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مذكرة توقيف بحق مسؤول أمني فلسطيني سابق، مقرب من القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان.

وقالت النيابة الفلسطينية، اليوم الخميس، في بيان صدر عنها، إنها تلقت مذكرة من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالبحث والقبض بحق الهارب من أحكام بالسجن رشيد أبو شباك.

ويأتي ذلك في إطار جهود القبض على أبو شياك، من قبل إدارة الملاحقة والبيانات العربية، وتسليمه للجانب الفلسطيني، وفق ما أكد مصدر فلسطيني لوكالة "الأناضول" التركية.

وأبو شباك أحد أبرز القيادات الفلسطينية الأمنية المقربة من دحلان، ويقيم في مصر منذ العام 2007، وشغل أبو شباك منصبي مدير الأمن الوقائي في قطاع غزة، ومدير الأمن الداخلي حتى العام 2007.

وأصدرت محكمة الفساد الفلسطينية في العام 2013 حكما بسجنه 15 عامًا، وغرامة مالية تقدر بـ930 ألف 496 دولارًا، بعد إدانته بالفساد.

يشار إلى أن دحلان، المقيم حاليًا في الإمارات، فُصل من حركة فتح منتصف العام 2011، وذلك بسبب اتهام أجهزة الحركة له "بالمس بالأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر".