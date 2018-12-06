انت الان تتابع بأمر الرئيس.. 2.5 فدان لكل أسرة بـ«مراشدة قنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ م

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة نفذت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتسليم أهالي المراشدة بقنا، عقود تخصيص الأراضي بمعدل 2.5 فدان لكل أسرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومحافظة قنا، حيث تم تحديد 978 أسرة تنطبق عليها الشروط، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لسرعة تنفيذ أعمال التأهيل لـ3 محطات رفع والترعة الرئيسية وفروعها، مشيرا إلى أنه تم عمل الدراسة اللازمة للتربة، ودراسة المخزون الجوفي بالمنطقة والآبار المنفذة في المنطقة المجاورة للأراضي المقترح تخصيصها للمبادرة "ري جوفي".

وأشار إلى أنه تم إجراء قرعة علنية لاختيار المستفيدين بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، مضيفا أن هيئة التعمير قامت بتسليم المستفيدين خطابات التخصيص بعد سداد مقدم الثمن وهو 15% من قيمة الأرض والباقي 85% يتم سدادها على 6 سنوات وبالتعاون