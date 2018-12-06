الري: 164 مليون جنيه لحفر آبار جوفية بالوادي الجديد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تم حفر 10 آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة 14.2 مليون جنيه مع توريد وتركيب مواسير بلاستيك بالداخلة بتكلفة 5.6 مليون جنيه، إلى جانب 10.2 مليون جنيه بالفرافرة

انتهت الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية، من تنفيذ حزمة من الأعمال خلال عام كامل بقيمة 164 مليون جنيه، شملت حفر وتجهيز 4 آبار جوفية بالفرافرة والداخلة، منها بئران يعملان بالطاقة الشمسية، وبئر أخرى بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذلك حفر 9 آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة 10.3 مليون جنيه، جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، من قطاع المياه الجوفية، حول مجمل الأعمال التي تم تنفيذها لخدمة منظومة الموارد المائية والوفاء بمتطلبات الاحتياجات المائية بمجالات الزراعة والشرب.

وقال المهندس مجدي الشحات حسن رئيس الإدارة، إنه تم حفر 10 آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة 14.2 مليون جنيه مع توريد وتركيب مواسير بلاستيك بالداخلة بتكلفة 5.6 مليون جنيه، إلى جانب توريد وتركيب مواسير بلاستيك بطول 19 كم بالفرافرة بتكلفة 10.2 مليون جنيه، وإنشاء 4 مآوى لحماية الآبار بسهل بركة بتكلفة 300 ألف

وقال المهندس مجدي الشحات حسن رئيس الإدارة، إنه تم حفر 10 آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة 14.2 مليون جنيه مع توريد وتركيب مواسير بلاستيك بالداخلة بتكلفة 5.6 مليون جنيه، إلى جانب توريد وتركيب مواسير بلاستيك بطول 19 كم بالفرافرة بتكلفة 10.2 مليون جنيه، وإنشاء 4 مآوى لحماية الآبار بسهل بركة بتكلفة 300 ألف جنيه، وكذلك تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية بالداخلة بتكلفة 37.5 مليون جنيه وتوريد قطع غيار كهروميكانيكية بتكلفة 50 مليون جنيه، فضلا عن توفير مستلزمات تشغيل هذه الآبار من خلال توريد مواد بترولية بتكلفة 26 مليون جنيه. وأضاف، أنه يجري تنفيذ أعمال بها خلال العام المالي الحالي بقيمة 240 مليون جنيه، تشمل حفر 8 آبار استعواضية بالخارجة بقيمة 18.5 مليون جنيه، إضافة إلى ثلاث عمليات توريد وتركيب مواسير بالمنيرة والخارجة وباريس بقيمة 19.75 مليون جنيه وتوريد وتركيب مواسير (P.V.C) بمركز الداخلة بقيمة 18 مليون جنيه، وإنشاء هندسة غرب الموهوب بالداخلة بقيمة مليوني جنيه، فضلا عن توريد وتركيب مواسير بالفرافرة بقيمة 12.3 مليون جنيه، وأيضا تجهيز 33 بئرا جوفية بالطاقة الشمسية بقيمة 69 مليون جنيه، علاوة على شراء قطع غيار كهروميكانيكية لإدارات الميكانيكا والكهرباء بقيمة 63 مليون جنيه وتوريد مواد بترولية لتشغيل الآبار بقيمة 37 مليون جنيه. تجدر الإشارة إلى أن قطاع المياه الجوفية ممثلا في الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية يقوم حاليا بتنفيذ أعمال حفر الآبار الاستعواضية للآبار القائمة لانتهاء عمرها الافتراضي وعدم ملاءمة القيسونات الإنتاجية، وكذلك تحويل المساقي المكشوفة إلى مواسير PVC ضمن توجه الوزارة نحو تنفيذ تطوير الري الذي من شأنه ترشيد استخدام المياه بشكل أفضل نتيجة منع التبخر ومنع التسرب الذي ينتج من المساقي المكشوفة، فضلا عن مميزات المواسير في سرعة نقل المياه. كما تم طرح كافة العمليات بتركيب مواسير PVC، ويجري تنفيذ خطة طموحة لتحويل تشغيل الآبار الحكومية والتي تعمل بالديزل والكهرباء من الشبكة الموحدة إلي التشغيل باستخدام الطاقة الشمسية وذلك لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن هذا التقرير يأتي ترجمة وتأكيدا لجهود وزارة الموارد المائية والري في تعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي وتطوير منظومة استخدام هذا المورد النفيس طبقا لاستراتيجية وسياسات الإدارة المائية الرشيدة التي تنتهجها الوزارة للتغلب على تحديات الندرة المائية في مصر. كانت الوزارة قد انتهت في نوفمبر 2017، من 8 آبار وتشغيلها ضمن المشروع الأول بالوادي الجديد، وأكدت آنذالك أن عام 2018 سيشهد إدراج 50 بئرا أخرى جديدة بتكلفة 100 مليون جنيه، فضلا عن تطبيق نظام إنارة المباني الحكومية باستخدام الطاقة الشمسية، كما تطورت المنظومة لتشغيل المباني التابعة للوزارة بالوادي الجديد بالطاقة الشمسية وتم البدء بعملية توريد وتركيب وحدة طاقة شمسية بمبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة بتكلفة 465 ألف جنيه وتم الانتهاء من العملية. ولمواكبة وتتويج جهود الوزارة في هذا الصدد تقوم الإدارة المركزية لجنوب الصحراء الغربية والإدارات العامة للمياه الجوفية التابعة لها وكذلك إدارات الميكانيكا والكهرباء بدورها الفعال في التنمية المستدامة بالوادي الجديد لحفر وتشغيل الآبار التي هي مصدر المياه الرئيسي لزراعة ما يقرب من "60 ألف فدان" على الآبار الحكومية وتقديم الدعم الفني لآبار مياه الشرب والصناعية بدائرة المحافظة.

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