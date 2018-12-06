انت الان تتابع بـ5 حاملات طائرات.. الصين تخوض سباق التصنيع العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تعتزم الصين الدخول بقوة في مجال تطوير الصناعات العسكرية، وبالأخص حاملات الطائرات، حيث تنوي تصنيع 5 قطع جديدة، بينهما اثنتان تعملان بالطاقة النووية

لا تزال الصين تسعى للوصول بقدراتها العسكرية إلى مستويات رفيعة خلال السنوات القادمة، وهو الأمر الذي يأتي ضمن الاستراتيجية الرئيسية لبكين، من أجل منافسة كبار منتجي ومصدري الأسلحة على مستوى العالم، وبالأحرى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. الصين التي ظلت لفترات طويلة تعتمد بصفة شبه أساسية على المنتجات العسكرية الروسية، بما في ذلك عدد من القطع التي تم إنتاجها في الحقبة السوفييتية، رأت أن المضي قدمًا في تطوير الصناعات العسكرية الوطنية بالصين، هو العامل الرئيسي والفارق في الدخول بقوة إلى المنافسة التصنيعية العسكرية عالميًا.

ولم تجد الصين أفضل من الدخول بقوة في مجال تصنيع حاملات الطائرات للتعبير عن قدراتها العسكرية، والتي وصلت إلى مراحل متطورة خلال السنوات القليلة الماضية. الصين تراهن على المقاتلة الشبحية «J-20» لإيقاف التوسع العسكري الأمريكي وحسب صحيفة "إنديان تايمز"، فإن خبراء عسكريين صينيين، أكدوا أن بكين تعتزم

ولم تجد الصين أفضل من الدخول بقوة في مجال تصنيع حاملات الطائرات للتعبير عن قدراتها العسكرية، والتي وصلت إلى مراحل متطورة خلال السنوات القليلة الماضية. الصين تراهن على المقاتلة الشبحية «J-20» لإيقاف التوسع العسكري الأمريكي وحسب صحيفة "إنديان تايمز"، فإن خبراء عسكريين صينيين، أكدوا أن بكين تعتزم تشغيل خمس حاملات طائرات في المستقبل القريب، بما في ذلك ناقلتان نوويتان، وهو الأمر الذي يأتي بمثابة نقلة نوعية ضخمة على المستوى التصنيعي. وقال الخبراء العسكريون الصينيون: إن "حاملات الطائرات التي من المقرر أن تبدأ العمل في عام 2025، تأتي كعامل رئيسي في التحولات الاستراتيجية المتطورة التي تسعى الصين لإبرازها عالميًا خلال الفترة المقبلة". وعلى الرغم من كون الصين هي إحدى القوى العظمى على المستوى العسكري، فإنها انضمت متأخرة لركب مالكي الوحدات البحرية الضخمة في العالم، حيث أطلقت الصين أول حاملة طائرات 'لياونينج" في عام 2012، وهي كانت بمثابة تجديد للسفينة السوفييتية السابقة التي تم شراؤها من أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة أن "لياونينج" التي تم تشغيلها وقادت حملات استكشافية إلى مضيق تايوان، كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها سفينة تجريبية تستخدم فقط للتجريب التقني، وخاصة لتشغيل طائرات J-15 المبنية. كيف تنوي الصين هزيمة واشنطن عسكريًا دون إطلاق رصاصة؟ وفي وقت لاحق، أطلقت الصين حاملة طائرات ثانية بُنيت محليًا، وتم تكليفها بالقيام بمهام بحرية خاصة في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم تشغيل السفينة التي لم يتم تسميتها بعد بحلول عام 2020. من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن جيش التحرير الشعبي سيحمل خمس حاملات طائرات في المستقبل القريب، مؤكدًا أنه يتم حاليًا بناء حاملة طائرات ثالثة للصين في شانغهاى.

وتحتاج الصين إلى ما لا يقل عن خمس حاملات طائرات للوفاء بالتحولات الاستراتيجية، حسبما نقلت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة عن سونج تشونج بينج، الخبير العسكري والمعلق التليفزيوني. من جانبه، قال وانج يون في، الخبير البحري والضابط المتقاعد من سلاح البحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني: إن "بكين بحاجة إلى ست حاملات طائرات لضمان وجود عدد كافٍ من الناقلات في الخدمة الفعلية، بينما تخضع الأخرى للصيانة". وذكر وانج للصحيفة الصينية: "بكين ستطور حاملتين تعملان بالطاقة النووية". يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اليابان مؤخرًا عن خطط لتحويل مدمرات طائرات هليكوبتر من طراز "إيزومو" إلى حاملات طائرات، مما أثار مخاوف في الصين. الصين تفشل في تحقيق حلم «الطائرة الشبحية» وفي رده على هذه التقارير، أفاد سونج بأن تحرك اليابان يعني تغييرًا جوهريًا، مؤكدًا أن نظرية التهديد الصيني ليست سوى ذريعة لليابان للقيام بما تريد. وتشارك الهند أيضًا اليابان في مخاوفها إزاء التطويرات الصينية، حيث ترى "إنديان تايمز" أن الاستحواذ السريع للصين على حاملات الطائرات يثير مخاوف الهند أيضًا، وذلك على الرغم من تشغيل الأخيرة حاملات الطائرات منذ عام 1961.

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