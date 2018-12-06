انت الان تتابع أمريكا تنعي كلبًا قتلته القاعدة: نشكرك على تضحياتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ م

أرسل البنتاجون خطابا، نعى فيه كلبا تابعا لقوات "الرنجرز" الخاصة في أفغانستان، بعد أن قتل في اشتباك مع مسلحين من "القاعدة"، بعد أن أنقذ حياة جنود آخرين، وروت صحيفة "The Hill"، أن الكلب يدعى "مايكو"، وكان مكلفًا بالحراسة ضمن كتيبة تابعة للقوات الخاصة، وقتل في اشتباك مع متشددي "القاعدة" في ولاية نيمروز الواقعة أقصى جنوب أفغانستان، كما أسفر القتال أيضا عن مقتل جندي أمريكي، وقال الجيش الأمريكي: "جنبا إلى جنب مع الرقيب جيسو، قتل الكلب الحارس، مايكو، في أثناء اشتباك وقع في 24 نوفمبر 2018 في أفغانستان".

ولفت خطاب البنتاجون إلى أن أعمال الكلب مايكو "أنقذت حياة مدربه وغيره من جنود الرينجرز، لذا نشكركم على خدمتكم وتضحيتكم". وروى الجيش الأمريكي في صحيفته الرسمية أن الكلب كان قد عُين في الكتيبة الثانية التابعة لقوات "الرنجرز" الخاصة رقم 75. وكشف الجيش أن الكلب النافق ولد في هولندا عام 2011، وانتقل إلى الولايات